Petra Martić sigurno dobila prvi set, a onda u drugom napravila čudesni preokret za ukupnu pobjedu

Petra Martić (WTA - 54.), jedina preostala hrvatska predstavnica u pojedinačnoj konkurenciji na US Openu, igrat će u drugom kolu posljednjeg teniskog Grand Slam turnira u ovoj godini, nakon što je u prvom kolu svladala Ruskinju Varvaru Gračevu (WTA - 72.) sa 6:4, 7:6 (3) za dva sata i četiri minute igre..

Bio je to peti dvoboj 31-godišnje Dućanke s 22-godišnjom ruskom tenisačicom u kojem je Martić došla do pete pobjede, a druge u njihovim mečevima na US Openu. Gračeva je u tih pet mečeva osvojila samo jedan set, a blizu osvajanu drugoga je bila i u ovom dvoboju.

Naime, nakon što je Martić osvojila prvi set zahvaljujući 'breaku' u devetom gemu, a prethodno je u osmom spasila dvije prilike za 'break' svoje suparnice, Gračeva je u drugom setu povela sa 5:0.