Petra Martić nakon velike borbe ostala 'živa' u Roland Garrosu; najbolja hrvatska tenisačica preokretom do trećeg kola

Najbolja hrvatska tenisačica Petra Martić (WTA - 17.) svladala je Ruskinju Veroniku Kudermetovu (WTA - 42.) sa 6-7 (1), 7-5, 6-3 nakon dva sata i 34 minute borbe u dvoboju drugog kola Roland Garrosa u kojem je nadoknadila set i 'break' zaostatka u drugoj dionici

Martić će u trećem kolu igrati protiv Njemice Laure Siegemund (WTA - 66.) koja je u drugom kolu nadigrala sunarodnjakinju Juliju Goerges (WTA - 41.) sa 1-6, 6-1, 6-3.

Prva dva seta dvoboja Martić i Kudermetove imala su vrlo sličan slijed događaja, ali s potpuno suprotnim završecima. Martić je prva došla do prilike za 'break' u trećem gemu dvoboja, a kad ju nije uspjela realizirati, Kudermetova je došla do prednosti u sljedećem gemu te povela sa 3-1.

Ruskinja je vodila i 5-2 te prednost držala do devetog gema, kad je servirala za osvajanje prve dionice. No, Martić se vratila do 5-5 spasivši i jednu set-loptu, a odluka o osvajačici prvog seta pala je u 'tie-breaku'. U odlučujućem gemu Martić je osvojila prvi poen na servis suparnice, a onda izgubila sljedećih sedam te je 23-godišnja Ruskinja prva napravila korak prema trećem kolu.