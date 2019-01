Petar Metličić rekao veliku istinu o uzroku poraza i Červaru: To je potpuno uništilo rukomet!

Bivši hrvatski rukometni reprezentativac Petar Metličić, koji se nakon odlaska u igračku mirovinu posvetio radu s mladima u Akademiji Balić-Metličić, vrlo emotivno proživljava svaku utakmicu Červarovih izabranika na Svjetskom prvenstvu

'Mučili smo se s njihovom dubokom obranom i zato smo igrali sedam na šest. Morali smo probati. To je igra u kojoj moraš biti jako, jako koncentriran, a mi to nismo bili, što su oni kaznili', kazao je između ostalog Červar.

Za stručnu analizu te utakmice zamoli smo bivšeg reprezentativca Petra Metličića koji se nakon odlaska u igračku mirovinu posvetio trenerskom poslu i taktici. Uostalom, ima i bogato iskustvo kao pomoćnik Željku Babiću u seniorskoj reprezentaciji...

'Činjenica jest kako je Červar loše krenuo u utakmicu. Na njihovu obranu 4-2 nismo imali rješenje i po mom mišljenju taktički je griješio jer je računao kako će u igri sedam na šest, dakle bez golmana, moći napraviti razliku. No kad se sve sagleda, bili smo nemoćni i ostaje dojam kao da nismo bili u utakmici', kazao je za tportal Metličić, dodavši:

'Kada tako loše kreneš u utakmicu, tada i 'momentum' opada. Najkraće rečeno, izgubili smo zbog loše igre u napadu iako moram reći da je obrana mogla biti puno bolja. Kada primiš osam, devet golova na prazan gol, onda se teško vratiti. Ma to pravilo s igračem više u polju potpuno je uništilo rukomet! Ljudi koji su to uveli nemaju pojma o rukometu. I prije sam govorio kako time ne dobivaš puno, osim naravno u određenim situacijama, kada protivnik igra jako agresivnu obranu', kazao je veliku istinu o pravilu zbog kojeg rukomet više nije isti.

Za kraj je Metličić, uoči odlučujuće utakmice protiv Njemačke, rekao što nam je najveći problem:

'U igri bez golmana, tj. s igračem više u napadu naš najvažniji i daleko najbolji igrač je Luka Cindrić, a on je zbog ozljede bio u lošem stanju i kada se vidjelo da ne može, od te se taktike trebalo odustati. Uz sve to, vidi se da Duvnjak nije pravi. I sada nas, nakon svega toga, čeka najgori mogući protivnik. Siguran sam da ćemo biti puno motiviraniji, a hoće li to biti dosta, teško je reći. U svakom slučaju, prilika je to da naši poprave loš dojam, ali bez Cindrića će biti jako teško. Povijest je pokazala kako se Hrvatska baš nikada ne smije otpisati, a tome moram dodati kako nam njemačka igra tradicionalno leži. U svakom slučaju, čeka nas jako teška utakmica', završio je Metličić.