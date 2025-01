Patrik Ćavar: Francuzi su izgledali kao drugorazredna momčad, možemo se potući za zlato

'U finalu OI 1996. godine smo nadigrali Švedsku upravo na sličan način kao što je to učinila Hrvatska u četvrtak navečer protiv Francuske. U nastavku su nas lovili, ali nisu uspjeli kao ni Šveđani tada. Uvijek smo najveće pobjede ostvarili uz velike drame. Kod nas to tako ide. Prije utakmice sam rekao da neće podleći pritisku, ali publika je malim djelom pobijedila Francuska, a većim dijelom je to učinila naša igra u oba pravca. Na ovom prvenstvu takvu utakmicu nismo odigrali. Ova je utakmica važna jer su ovi mlađi igrači probili psihološku barijeru. Na ovoj su utakmici vidjeli da mogu igrati protiv najboljih. Ovo srebro je za mene ravno zlatu. Ako i ne uspijemo pozivam sve ljude da u najvećem broju dođu na Jelačić plac, napunite ga jer ovi su dečki to zaslužili. A o ovom uspjehu treba pričati dugo, možda će to dovesti neke nove klince u rukomet', rekao je Ćavar za Sport klub.

U prvom poluvremenu smo ih demolirali, pogađali smo sve izvana, sjajno igrali obranu. Da su imali Omeyera na golu možda to ne bi bilo tako, ali ovo je izgledalo fantastično.