Ovo bi bio spektakl: Otkriveno ime novog trenera Reala, Kroos stiže kao pomoćnik?

Trenutačno je na klupi Reala Álvaro Arbeloa, koji će, barem zasad, ostati do kraja sezone. Klub poštuje njegov ugovor i fokusiran je na završnicu natjecanja, a tek potom donijet će se konačna odluka o budućnosti.

No, prema tvrdnjama Françoisa Gallarda, bivšeg suradnika emisije El Chiringuito, u Madridu već imaju jasan plan.

'Plan Reala je da Toni Kroos bude pomoćni trener, a Jürgen Klopp glavni. Dogovor s Kloppom zaključen je još u prosincu 2025. godine. Ideja je da se sve realizira ovog ljeta', objavio je Gallardo na društvenim mrežama.

Kroos u novoj ulozi?

Posebno zanimljiv dio ove priče je potencijalni povratak Tonija Kroosa, ali u potpuno novoj ulozi. Legendarni veznjak, koji je tek zakoračio u trenerske vode radeći s mladima, prema ovoj verziji postao bi Kloppova desna ruka.

Takav tandem bez sumnje bi izazvao veliko oduševljenje među navijačima Reala, s obzirom na ugled koji Klopp uživa u svijetu nogometa, ali i status koji Kroos ima u Madridu.

Klub šuti, Klopp demantira

Ipak, ove informacije treba uzeti s velikom dozom opreza. Iz kluba zasad nema nikakvih potvrda, a fokus je isključivo na aktualnoj sezoni i važnim utakmicama koje slijede.

Osim toga, sam Klopp je u više navrata odbacio mogućnost brzog povratka trenerskom poslu.

'Da me Real Madrid zvao, već bi se znalo. To su besmislice. Nikada me nisu kontaktirali, ni mene ni mog agenta', poručio je nedavno.

Ipak, nije potpuno zatvorio vrata budućnosti:

'Ne razmišljam sada o tome, ali nisam završio karijeru. Još nije vrijeme za mirovinu. Tko zna što donose sljedeće godine.'

Velika priča, ali bez potvrde

Iako zasad nema konkretnih dokaza da se ovakav scenarij sprema, sama mogućnost dolaska Kloppa i povratka Kroosa u novoj ulozi dovoljna je da pokrene veliku raspravu među navijačima.

Jedno je sigurno - Real Madrid čeka velika odluka, a svako novo ime koje se pojavi automatski diže ogromnu pažnju.