Ovakav rasplet oduševio bi sve navijače Bayerna; nakon Kovača dolazi Guardiola?

I dok nogometaši Bayerna pod vodstvom 'v.d. trenera' Hansa Flicka upisuju pobjede, njemački se mediji iz dana u dan zabavljaju imenima trenera koji bi trebali sjesti na 'vruću stolicu' najvećeg bavarskog kluba

Hans Flick privremeni je trener Bayerna, koji je naslijedio Niku Kovača. I sada iz dana u dan, osim što se brine o momčadi, čita i tko će sjesti umjesto njega na Bayernovu klupu.

Tako je u utorak pisalo kako bi ga molgi zamijeniti Xabi Alonso te Mauricio Pochettino.

No, već u srijedu, kada su nova izdanja tiskovina ugledala svijetlo dana, pojavila su se nova imena. A to su: Thomas Tuchel 46-godišnjak koji s Paris Saint-Germainom ima ugovor do 2021., Erik ten Hag (49) kojeg ugovor uz Ajax veže do 2022. godine i 'šećer na kraju' Pep Guardiola (48), trener Manchester Cityja uz kojeg ga ugovor veže do 2021. godine.

Međutim, između tog trojca, Bild u prvi plan gura španjolskog stručnjaka,a koji je od 2013. do 2016. već sjedio na klupi Bayerna i koji je s klubom osvojio tri naslova prvaka.

Prisjetivši se tih dana, novinari Bilda sjetili su se i Guardioline rečenice da će se jednog dana sigurno vratiti u Njemačku, naravno kao trener. A navodno su čelnici kluba svo ovo vrijeme u često kontaktu s Guradiolom.

Također, novinari istog lista spomenuli su i Guradionilu zasićenost Manchester Cityjem, s kojim nikako da napravi europski iskorak.