Otac bivšeg šampiona nije se suzdržao: Nije nas slušao, bilo je to najgore ikad

Nakon sve one predigre s kilogramima, Andy Ruiz Jr. izgubio je pojaseve i onda otvoreno priznao da ga je neuredan način života koštao novog velikog boksačkog podviga

'Andy je mislio da će vaganje za ovaj meč biti dobro, ali ja sam ga još prije mjesec dana upozoravao da to neće biti slučaj. Govorio sam mu da će mu biti teško jer će biti umoran i jer neće imati dovoljno dobru kretnju po ringu. Pojavio se pretežak i to je bio problem. Previše je to kila za njegovo tijelo. Imao je 128 kilograma plus sve ono što je do meča pojeo, sigurno je dobio još 3-4 kile. Nije postojala nikakva šansa da će iz toga izaći nešto dobro, ali sad je naučio lekciju', pošalio se Ruiz Sr. pa nastavio:

'Sve borbe u karijeri odradio je sa 111.5 do 116.5 kilograma. Ok, imao je 121.5 u prvom meču s Joshuom, ali samo zato što nismo imali dovoljno vremena da se spustimo. On nas jednostavno ovoga puta nije slušao. Slava mu je udarila u glavu. Vozio se Rolls Royceom, provodio s prijateljima, organizirao tulume, a nas nije slušao. Jednog dana nije htio ostati s nama u kući, htio je biti s prijateljima i sam odraditi trčanje. Bio je to najgori kamp ikad.'