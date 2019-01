Ostvaruje se noćna mora hrvatskih rukometaša; Nikola Karabatić se vraća!

U listopadu prošle godine najbolji je svjetski rukometaš Nikola Karabatić morao na operaciju, a liječnici su predviđali četiri do šest mjeseci oporavka. Nitko nije računao da će Karabatić biti spreman za naporne utakmice na SP-u u Njemačkoj/Danskoj, tek su se Francuzi potiho nadali čudu...

Ono o čemu je tportal prije tri dana (četvrtak, 10. siječnja) već pisao, sada je i službeno potvrđeno. Najbolji francuski i svjetski rukometaš Nikola Karabatić zaigrat će na SP-u u Njemačkoj/Danskoj! Loša je to vijest prije svega za hrvatskog izbornika Linu Červara i naše rukometaše koji već desetljećima imaju 'kompleks Les Expertsa'.

No, Francuzi su zamalo kiksali na samom otvaranju SP-a, u Berlinu su protiv Brazila jedva slavili 24:22, a neizvjesnost je trajala doslovno do posljednjih trenutaka utakmice. Bio je to jasan znak za uzbunu u redovima Les Expertsa te je odmah nakon infarktne utakmice izbornik Didier Dinart objavio senzacionalnu vijest.