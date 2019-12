Osijek svladao Inter za polufinale Kupa: Mirko Marić zabio jedan od najbržih golova u povijesti

Nakon Lokomotive plasman u polufinale hrvatskog nogometnog Kupa izborio je i Osijek koji je u četvrtfinalnom ogledu u Zaprešiću pobijedio Inter 2-0

Nakon što je Osijek krenuo s centra, domaći branič Ivan Tatomirović je loše reagirao i lopta je došla do Antonija Mancea, a on je odmah asistirao Mariću koji je izašao sam ispred Mladena Matkovića i zabio jedan od najbržih golova u povijesti hrvatskog Kupa. Bio je to njegov već 13. gol ove sezone u svim natjecanjima.

U nastavku susreta bilo je prilika na obje strane, ali ne i pogodaka sve do 79. minute kada je Bočkaj fantastičnim udarcem zabio za 2-0.