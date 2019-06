Opalio po razmaženoj Sereni Williams: Federer i Nadal nikada to ne bi napravili

Austrijski tenisač Dominic Thiem plasirao se u osminu finala Roalnd Garrosa, ali više pozornosti izazvao je kada je Serenu Williams nazvao lošom osobom

No uskoro je stigao zahtjev Serene Williams da se prekine njegovo obraćanje medijima kako bi ona održala svoju presicu poslije poraza od sunarodnjakinje Sofije Kenin.

'To je stvar lijepog ponašanja. Takođe, pokazuje i lošu stranu Serenine osobnosti. Siguran sam da Federer ili Nadal to nikada ne bi uradili', rekao je Thiem.

To se Thiemu nije svidjelo te je opalio po Sereni.

'Zapravo, nisam bio ljut. Bio sam frustriran par minuta, to je jednostavno stvar principa. Nije uopće važno jesam li to bio ja ili neko drugi. Čak sam dao pogrešnu izjavu, jer sam rekao da više nisam junior. I da je bio neko od juniora to ne bi smjelo mijenjati stvar, svatko mora čekati na svoj red', zaključio je Austrijanac.

Inače, Thiem u ponedjeljak za četvrtfinale igra protiv Francuza Gaela Monfilsa.