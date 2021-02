On je nova prijetnja u teškoj kategoriji UFC-a; evo što iskreno misli o aktualnom prvaku Stipi Miočiću, a dao je i prognozu njegovog sljedećeg meča

Curtis Blaydes ovoga će vikenda u okršaju s Derrickom Lewisom loviti svoju pet uzastopnu pobjedu, odnosno devetu u posljednjih 10 nastupa. I dok bi slavlje u susretu s 'Crnom zvijeri' u nekoj drugoj situaciji značilo i osiguran napad na teškašku titulu, koju drži Stipe Miočić, Blaydes će se, s obzirom na sva zbivanja, izgleda morati još strpjeti

Pogledamo li trenutno stanje, aktualnog prvaka Stipu Miočića 27. ožujka čeka revanš s Francisom Ngannouom, a onda bi uspješniji iz tog susreta mogao za svog idućeg protivnika imati Jona Jonesa. Barem su to planovi koje UFC posljednjih tjedana uopće ne skriva od javnosti. 'Nisam toliko star pa mi se ni ne žuri. Znam da ću kad-tad doći do te prilike', rekao je 29-godišnji Amerikanac za MMA Fighting, a prenosi Fight Site, dok je pričao o trenutnoj situaciji u teškoj kategoriji.

'Iskreno, još nije zajamčeno da će Jones prihvatiti tu borbu jer čujem i da gleda prema uspješnijem od Izzyja (Israela Adesanye) i (Jana) Blachowicza. Ako je fokusiran na to, onda ni nije potpuno u igri za ove teškaške kombinacije. U najgorem ću slučaju morati počistiti kategoriju i to namjeravam i učiniti. Imam obitelj o kojoj se brinem, a što sam aktivniji, to je i njima bolje. Krajnji cilj je pojas i već ćemo nekako doći do njega', dodao je Blaydes. A dođe li zaista jednog dana do borbe za naslov, Curtis vjeruje da će ga u njoj dočekati najuspješniji teškaš u povijesti UFC-a. Samim time, 'Razor' predviđa Miočićevu pobjedu i protiv Ngannoua, ali i protiv Jonesa.

'Mislim da je Stipe GOAT teške kategorije (najbolji teškaš svih vremena, op.a.). Najviše je puta branio naslov, a ima i najviše uzastopnih obrana. Pored toga, pogledajte koga je sve pobjeđivao da dođe do tog statusa. Morao je pobijediti Juniora (dos Santosa), Alistaira (Overeema), dvaput DC-ja (Daniela Cormiera)...' A kako će Stipe proći protiv Ngannoua i možda Jonesa? 'Ako uopće bude neka razlika (u odnosu na prvi meč, op.a.), mislim da to neće biti zbog Stipe jer njegov je plan već upalio. Promjene će biti s Ngannouove strane. Možda on bude malo rezerviraniji. Možda ovoga puta ne bude toliko agresivan. Jones? Slažem se s time da bi Stipe pobijedio Jona, ali to bi bila sjajna borba. Jon bi definitivno natjerao Stipu da se potrudi probiti tu kreativnost i raspon ruku kojima drži distancu. Bilo bi to zanimljivo.'