On je najmlađi Ferrarijev pilot i budući svjetski prvak Formule 1; ovo je njegova životna priča protkana tragedijama

Charles Leclerc vozi svoju drugu sezonu Formule 1. I ne, nema još nijednu pobjedu. No ima 'ono nešto' jer je sa samo 21 godinom dobio priliku sjesti u kokpit Ferrarija. Za sada mu ide sjajno, posebice ako se zna da ga život nimalo nije mazio, a on na sve udarce odgovara uspjesima na utrkama. Sljedećeg vikenda na redu je 'njegova utrka', ona za Veliku nagradu Monaca, u njegovu rodnom Monte Carlu...

No životna priča ovog 21-godišnjaka protkana je tragedijama koje su ga usmjerile konačnom cilju. Tako mlad, a s tolikim teretom na leđima. S kojim se, da se razumijemo, sjajno nosi. Tugu i sjetu 'pročitat' ćete tek u njegovim očima, taj pogled ga 'izdaje', jednostavno ne može saktiri sve što mu je život priuštio proteklih godina.

Charles Leclerc (21) rođen je i odrastao u Monte Carlu, domaći je dečko, te su mu ulice 'urođene', to je njegov teren. Kao klinac je s balkona obiteljskih prijatelja pratio sve utrke i sanjao da će jednog dana i on u bolidu juriti asfaltom rodnog grada. Prošle sezone Leclerc je debitirao u Formuli 1, vozio je za Sauber , ali nije uspio završiti utrku na 'svojoj stazi'. Sada je u Ferrariju i sva će pažnja biti usmjerena na pilota kojeg od najranije mladosti odgajaju sa samo jednim ciljem - da postane svjetski prvak !

To će biti poseban dan za sve pilote koji ove sezone nastupaju u Formuli 1, no samo će jedan od njih imati poseban motiv .

Probijao se tako Charles Leclerc do Formule 1 vozeći karting , pa Formulu Renault i Formulu 3 , da bi 2016. godine u prvoj sezoni osvojio GP3 prvenstvo, a 2017. još je više dominantno pokorio konkurenciju u Formuli 2 . Bio je to znak da je spreman za Formulu 1.

Nizao je uspjeh za uspjehom, a već s 11 godina uključen je u program Formula Medicine. Njime liječnici i psiholozi pomažu mladim vozačima pri kontroli emocija i agresije, učeći nadarene klince da ostanu savršeno mirni i koncentrirani, bez obzira na to što se dogodilo na stazi ili u bilo kojim drugim dijelovima privatnog života. Većina aktualnih pilota Formule 1 prošla je ovaj program, ali malo se njih pridržava naučenog. Za razliku od Leclerca, a sve se to itekako vidi na njegovim vožnjama i u privatnom životu koji ga nimalo nije mazio.

'Vozio sam dok nisam ostao bez goriva i sjećam se kad sam rekao ocu da je to ono što uvijek želim raditi', prisjetio se svojih početaka.

'Nikome nisam govorio o tome, iako mi je bilo teško držati to u sebi. Nisam želio da netko kaže da sam loše odvezao utrku zato što imam obiteljskih problema. Bio je to loš vikend, a emocije su jednostavno bile prejake', kazao je Leclerc i nastavio:

No i tri godine ranije suočio se s tragedijom. Njegov veliki prijatelj i krsni kum bio je Jules Bianchi, vozač F1 momčadi Marussia. Dečki su se zbližili još u djetinjstvu jer su njihovi očevi bili veliki prijatelji, a uz sve to Bianchijev otac imao je karting stazu na kojoj je mali Charles trenirao s Julesom i s vremenom su postali nerazdvojni prijatelji .

'Mislim na njih i siguran sam da me gledaju odozgo sa smiješkom', uvjeren je, a na svojoj kacigi ima posvetu obojici.

'Bilo je to teško prihvatiti i dugo sam se borio s tim gubicima . No odrastao sam preko noći i danas drukčije gledam na život. Ima puno važnijih stvari u životu od utrkivanja', kaže Leclerc i napominje:

A Leclerc je prošle sezone u Sauberu vozio, učio i napredovao iz utrke u utrku. I to kako... Prve dvije ili tri bile su mu samo zagrijavanje za ono što se spremalo. Uz napomenu da je Sauber među najlošijim momčadima, tehnički i taktički nedorastao velikanima. Ostat će zapamćena i nesreća u kojoj je zamalo, ni kriv ni dužan, nastradao. Na Velikoj nagradi Belgije Fernando Alonso svojim mu je bolidom doslovno sletio na glavu ! Leclerc je samo zahvaljujući inovativnom okviru kokpita prošao s lakšim ozljedama...

'Posebno hvala ide mom ocu koji je napravio apsolutno sve za mene kako bih stigao ovdje, a isto tako i Julesu, koji mi je puno pomogao. Volio bih da ste ovdje, ali sam siguran da ćete me pratiti.'

'Ne mogu vjerovati da je taj dan stigao i da ću voziti za Alfa Romeo Sauber . Zahvalan sam svim ljudima koji su bili uključeni u moj put do Formule 1', kazao je tada Leclerc i dodao:

'Znam da se većina ljudi pita o mojoj spremnosti za ovu ulogu. Ne mogu odgovoriti na to pitanje... No jasno mi je da ću se morati značajno poboljšati kao vozač i ostvarivati najbolje moguće rezultate. Ovo je ipak Ferrari!'

Pa ipak, svi su ostali iznenađeni kad je Ferrari objavio da Raikkonenov bolid daje u ruke Leclercu. Naime, Ferrari preferira iskusnije vozače, dokazane pobjednike i prvake, a sve to najbolje govori o tome koliko u Maranellu vjeruju u Leclercove vozačke i ljudske kapacitete. Dodajmo kako Ferrari još od 1977. godine i legendarnog Gillesa Villeneuvea nije zaposlio tako mladog vozača s tako malo iskustva na stazi. Neki su bili spremni ustvrditi da su se u Ferrariju zaletjeli, ali… Leclerc je za početak potpisao dvogodišnji ugovor vrijedan pet milijuna eura (dva milijuna u prvoj, tri u drugoj godini). Egzistencijalne probleme je praktički riješio, sad se može posvetiti utrkama.

Kako god bilo, odvezao je Leclerc prošle sezone 21 utrku i sakupio respektabilnih 39 bodova, što mu je bilo dovoljno za 13. mjesto u poretku vozača. I da, ne zaboravite da mu je to bila debitantska sezona u F1 . Još je jedan podatak koji govori o tome kakav je Leclerc - jedini je vozač prošle sezone koji nije imao nijedan kazneni bod, nijednu opomenu! Jedini prekršaj bila mu je prebrza vožnja kroz boks, za što je kažnjen sa 700 eura...

Marchionne je imao nos za posao, ali i za prepoznavanje pobjednika. Uz to je bio glavni i najveći šef tvrtke, u njegov se izbor nije sumnjalo. U ovom slučaju nije ni bilo potrebe... A koliko su u Ferrariju vjerovali u Leclerca najbolje govori činjenica da je za 20. rođendan na dar od 'firme' dobio ni manje ni više nego prestižni Ferrarijev model 488 Pista . I u mondenom Monte Carlu s takvom 'pilom' jednostavno ne možete biti 'nevidljivi'. Uz njega u garaži ima još i Ferrari 599 te Maserati GranTurismo...

No, vratimo se Formuli 1. Već je predsezona pokazala kako Sebastian Vettel ove sezone neće imati mira, Leclerc će mu dahtati za vratom. Njihova su ostvarenja na predsezonskim testovima bila doslovno izjednačena. Istaknimo samo to da su im najbrži krugovi bili u razlici od samo 0,01 sekunde (!), a vozna simulacija gotovo identična. I ne zaboravite kako je Vettel deset godina stariji te uz to četverostruki svjetski prvak, a Leclerc je zakoračio u svoju tek drugu sezonu Formule 1. Francuski mediji oduševljeno su pratili njegov napredak te su mu uoči sezone smislili i nadimak - Mali princ...

'Sve što Charles Leclerc sada radi, radi na razini dostojnoj prvaka'

No šef Ferrarija Mattia Binotto uoči starta sezone jasno je dao do znanja da će se znati tko je gazda u momčadi.

'Njih dvojica će se imati pravo boriti i nećemo kazati Charlesu da uspori, ni Vettelu da je brži. Trebaju nam obojica na maksimumu, ali s obzirom na to da je Sebastian iskusniji, imat će prednost u početku sezone', kazao je Binotto, a mlađahni je Leclerc istaknuo svoje prioritete i ambicije.

'Bit ću sretan ako se brzo priviknem na novi auto i izvučem svu brzinu. Bit ću realan, ovo mi je tek druga sezona u Formuli 1 i još moram dosta učiti', kazao je skromni Leclerc i zaključio:

'Ne skrivam to da dajem sve od sebe kako bih bio što bolji već od prve utrke.'