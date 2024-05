Olympiakos zabio u 116. minuti i osvojio Konferencijsku ligu

Olympiakosu je to bio prvi finale bilo kojeg europskog klupskog natjecanja, dok je Fiorentina doživjela peti poraz u svom šestom finalu te drugi zaredom u Konferencijskoj ligi, s obzirom na to da su "Viole" i prošle godine dogurale do finala najmlađeg Uefinog natjecanja, ali ih je u tom dvoboju nadigrao londonski West Ham United.