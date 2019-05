Ole Gunnar Solskjaer ovom je izjavom najbolje odgovorio na pitanje o budućnosti Paula Pogbe u Unitedu

Manchester United ostao je bez plasmana u Ligu prvaka sljedeće sezone, a ovo će ljeto - još jedno u nizu - biti vrlo prometno na Old Traffordu. Trener 'crvenih vragova' ne želi otkriti na koje igrače više ne računa, a najviše se nagađa o odlasku Paula Pogbe

Iza Manchester Uniteda je sezona za zaborav. Jose Mourinho je dobio otkaz usred sezone i ostavio momčad u totalnom kaosu, a njegov je nasljednik Ole Gunnar Solskjaer nije uspio ostvariti osnovni cilj. United je ostao bez plasmana u Ligu prvaka sljedeće sezone, težak je to udarac za engleskog velikana kojeg ovog ljeta očekuje veliki 'remont' momčadi.

Solskjaer za sada nije objavio na koje igrače više ne računa, poznato je tek kako će pokušati prodati 'viškove' poput Juana Mate, Andera Herrere, Alexisa Sancheza, Freda, Mattea Darmiana, Marcosa Roja, Erica Baillyja... Osigurali su čelnici Uniteda i više od 290 milijuna eura za pojačanja, ali za sada konkretnih imena koja su spremna doći u 'crveni dio' Manchestera - nema.

A poraz od novog drugoligaša Huddersfielda u posljednjem kolu, kojim je United definitivno ostao bez Lige prvaka, otvorio je staro pitanje - koliko Manchester Unitedu zaista treba Paul Pogba (26)? Francuz je iz Juventusa stigao u ljeto 2016. godine za 105 milijuna eura, ali niti jednim svojim potezom nije opravdao sav taj uloženi novac.

Dapače, Pogbu je Jose Mourinho označio kao najveći problem u svlačionici 'crvenih vragova' te je bio jedan od najvećih razloga zašto je Portugalac uopće i dobio otkaz. No, malo se toga promijenilo - Pogba je nakratko zabljesnuo i opet potonuo u prosječnost. Realno, francuski je reprezentativac igračina, ali u Manchesteru mu nešto jednostavno ne odgovara i on ne igra na svom nivou. A zainteresiranih klubova uvijek ima, navodno Zinedine Zidane samo čeka 'mig' kako bi Pogbu doveo u Real Madrid.

Pa kakva je onda Pogbina budućnost na Old Traffordu? Možda je i najbolji odgovor na to pitanje dao sam trener 'crvenih vragova' Ole Gunnar Solskjaer uoči posljednjeg prvenstvenog kola u kojem United u nedjelju 12. svibnja na Old Traffordu protiv novog drugoligaša Cardiff Cityja zatvara sezonu.