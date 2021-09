Oglasio se ukrajinski boksač Oleksandr Usik, novi kralj teške kategorije: 'Želim se zahvaliti Isusu Kristu, sve dolazi od njega'

Sinoćnom izvedbom protiv Anthonyja Joshue, impresionirao je Oleksandr Usik sve boksačke fanove, a i ostale gledatelje

Neporaženi Ukrajinac ušao u je u borbu s osjetnim deficitom kada je u pitanju veličina i snaga. Međutim, Usyk je vjerovao u svoje glavne atribute, a to su brzina, rad nogu i sjajna tehnika. Upravo na taj način došao je do pobjede protiv Joshue koji velikim dijelom borbe nije uspijevao pronaći odgovor na sjajnog Ukrajinca, piše Fight Site .

'Borba se razvijala baš onako kako sam očekivao. Bilo je nekoliko trenutaka kada me Joshua pritisnuo, ali ništa posebno. Nisam imao cilj nokautirati ga jer su me treneri tjerali da to ne napravim. Na početku sam ga udarao jako i pokušavao ga nokautirati, ali treneri su mi rekli da stanem i samo obavim svoj posao. Želim se zahvaliti Isusu Kristu, sve dolazi od njega.'



Za kraj, Usyk je poručio:

'Niste vidjeli ono najbolje od mene. Mogu biti puno bolji.'