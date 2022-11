Oglasio se ozlijeđeni Neymar i poslao zabrinjavajuću poruku: Danas je jedan od najtežih dana u mojoj karijeri...

Brazil je skupo platio pobjedu 2:0 protiv Srbije u 1. kolu Svjetskog prvenstva. U 80. minuti se nakon jednog duela ozlijedio Neymar koji je u suzama napustio teren

'Ponos i ljubav koju osjećam noseći ovaj dres ne može se objasniti. Da mi je Bog dao da biram gdje ću se roditi, to bi bio Brazil. Ništa nisam dobio na pladnju, uvijek sam morao juriti za svojim snovima i životnim ciljevima. Nikad nikome nisam želio zlo, a pomagao sam onima kojima je to bilo potrebno. Danas je jedan od najtežih dana u mojoj karijeri, i to opet na Svjetskom prvenstvu...', napisao je Neymar i dodao:

'Ozlijeđen sam. Boljet će, ali sam siguran da ću dobiti priliku vratiti se i učiniti sve da pomognem svojoj zemlji, suigračima i samome sebi. Tako dugo da čekam kako bi me neprijatelj olako srušio? Nikada! Ja sam sin svemogućeg Boga i moja vjera je beskonačna', zaključio je Neymar.