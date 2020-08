Oglasio se glavni krivac za poraz Reala: Tužan sam, podbacio sam i čekaju me teški dani...

Stoper Real Madrida Raphael Varane (27) izravni je krivac za oba gola koja je City zabio i tako izbacio 'kraljeve' iz Lige prvaka. Francuzu je nakon utakmice bilo teško, ali je ipak stao pred kamere i otvoreno progovorio o svojim pogreškama

Nakon utakmice Varane nije skrivao razočaranje i u potpunosti je preuzeo odgovornost za poraz...

'Želio sam stati pred kamere jer je ovaj poraz u potpunosti na meni. Moram to prihvatiti. Ja sam odgovoran za ovaj poraz. Greške se skupo plaćaju i nemam opravdanja za svoje. To se događa u nogometu i moram to prihvatiti. Dali smo sve od sebe na travnjaku i jako sam tužan zbog svojih suigrača. Imali smo priliku kod 1:1 da prođemo dalje, no stvari su otišle u pogrešnom smjeru', rekao je vidno uzrujani Raphael Varane i dodao:

'Dobro sam se osjećao na travnjaku. No možda smo u početku previše riskirali i za to platili. Takve pogreške mi se ne događaju često u karijeri...'