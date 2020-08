Cristiano Ronaldo srušio je rekord star 95 godina, ali to mu nije bila nikakva utjeha; ovo mu se nije dogodilo još od 2010. godine

Nogometaši Juventusa pobijedili su u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka Lyon 2:1, a oba je gola za 'staru damu' zabio Cristiano Ronaldo. No, Juve nije prošao dalje, presudio je Lyonov gol u gostima pa je večer u Torinu nakon utakmice bila otužna bez obzira na oboreni rekord...

Portugalcu to je bio 37. gol ove sezone čime je srušio 95 godina star rekord Ferenca Hizreza . Od toga ih je čak 14 zabio iz penala, ostvario je i sedam asistencija, a ove sezone je nakon dvije godine suše napokon uspio zabiti i iz slobodnog udarca.

No, sve je to mala utjeha za Ronalda koji ovako loš rezultat u Ligi prvaka, tj, ispadanje već u osmini finala, nije doživio punih deset godina. Posljednji mu se put to dogodilo u travnju 2010. godine. Ronaldo je tada igrao za Real Madrid, a - gle čuda - i tada mu je presudio Lyon!