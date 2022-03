Odveo je Italiju do titule prvaka Europe, a sada možda ostaje bez posla; Makedonci izazvali kaos, a već se zna tko bi mogao biti novi izbornik

Iako je prije samo nešto više od osam mjeseci odveo Italiju do naslova europskog prvaka, Roberto Mancini u opasnosti je da izgubi posao izbornika nakon što s Azzurrima nije uspio izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru kasnije ove godine

Ipak, prema kladionicama, Mancini je i dalje favorit za ostanak na talijanskoj klupi, tečaj da će on voditi Azzurre u kvalifikacijama za EURO 2024. gdje bi trebali braniti naslov je 2.00.

Mancini je odmah po porazu, koji je doživljen golom Trajkovskog u drugoj minuti sudačke nadoknade, kazao kako je rano za razgovor o njegovoj budućnosti, no vodstvo Talijanskog saveza morat će brzo reagirati. Ukratko, Makedonci su izazvaliu kaos i pomutnju u talijanskom nogometu. I to im nije prvi puta...

Kao najveći konkurent Manciniju za preuzimanje klupe Italije prema kladionicama je kapetan reprezentacije koja je 2006. godine postala svjetski prvak Fabio Cannavaro, tečaj na to da će on biti novi izbornik je 4.50.

Treći favorit prema kladionicama je aktualni trener madridskog Reala Carlo Ancelotti na kojega je tečaj 7.50 iako je on skloniji svakodnevnom radu u klubu nego izborničkoj poziciji, a zatim slijede Antonio Conte, Maurizio Sarri i Andrea Pirlo s tečajem 9.00.

Aktualni menadžer Tottenham Hotspura Conte je već vodio Italiju od 2014. do 2016. godine te je s "azzurrima" stigao do četvrtfinala na EURU u Francuskoj. Iskusni Maurizio Sarri je trenutačno na klupi Lazija, u karijeri je vodio i Napoli, Chelsea te Juventus, s Chelseajem je osvojio Europsku ligu, a s Juventusom naslov prvaka Italije. Pirlo je nakon sjajne igračke karijere tek započeo trenersku i to vrlo neuspješnom epizodom u Juventusu prošle sezone.