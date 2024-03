Od ovog Španjolca strahovat će cijela Hrvatska, a danas navija za Dinamo

Dani Olmo svoj je nogometni razvoj 'odradio' u Dinamovom dresu. Bez obzira na to što je prije toga bio igrač Barcelone, taj period u Maksimiru pretvorio ga je u igrača svjetske klase.

Toga je i sâm svjestan, pa ovakve izjave, koje je dao za Sportske novosti, ne iznenađuju.

'Znate, ono što sam sad, standardni igrač Leipziga i španjolske reprezentacije, donio mi je Dinamo. Dinamo je zaslužan što sam postao ovakav igrač. To nikad neću zaboraviti, to se ne zaboravlja. Jasno je da sam odlaskom u Leipzig, u Bundesligu, postao bolji igrač, da želim biti još bolji, ali u Maksimiru su bili moji igrački korijeni, tamo sam počeo igrati seniorski nogomet, da bih uz svoj trud došao do ove razine'.

>> MAXSport – najbolje od hrvatskog nogometa! Više informacija OVDJE.