Ugledni američki sportski fotoreporter Anthony Causi preminuo je u 48. godini nakon što se posljednja tri tjedna borio s koronavirusom

Ovaj veteran fotografije je 25 godina pratio sportske klubove u New Yorku radeći za New York Post.

Causi je bio kroničar New York Yankeesa , New York Metsa, New York Giantsa, New York Jetsa, New York Knicksa, New York Rangersa, ali i i drugih natjecanja poput UFC-a.

'Anthony Causi bio je naš kolega, naš prijatelj i sjajan novinar', rekao je Stephen Lynch, glavni urednik New York Posta.



'Jednostavno, bio je jedan od najboljih sportskih fotoreportera u New Yorku, snimajući sve glavne trenutke u posljednjih 25 godina', dodao je Lynch.