Novak Đoković uoči početka Roland Garrosa suočen s neugodnim pitanjima: Bio je to šok za mene, dogodilo se što se dogodilo...

Uoči početka Roland Garrosa pred novinare je izašao prvi tenisač svijeta Novak Đoković koji je odgovarao na brojna pitanja, a bilo je tu i neugodnih tema

Na novinskoj konferenciji nije mogao izbjeći pitanja o onome što se dogodilo u New Yorku...

'Više ću paziti kada udaram lopticu na terenu. To će mi uvijek biti na pameti poslije New Yorka. Naravno, pobrinuću se da ne ponovim tu pogrešku. Ali dogodilo se šta se dogodlio. Morao sam to prihvatiti i nastaviti dalje. Bio je to šok za mene i za mnoge druge. Ali to je sport, to je život', rekao je Đoković te dodao:

'Mislim da to neće negativno utjecati na mene na terenu. Osvojio sam turnir u Rimu i nisam osjećao nikakve poteškoće u izražavanju emocija. Naravno dat ću sve od sebe da imam što manje negativnih reakcija. Ali ljudsko sam biće, imam mane kao i svi. Reakcije su tu jer mi je i dalje stalo.'