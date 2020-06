Novak Đoković najprije kritizirao US Open, a onda kada su svi već pomislili da odustaje, promijenio mišljenje i izrazio zadovoljstvo što se turnir održava

Najbolji tenisač svijeta Srbin Novak Đoković rekao je da je 'vrlo zadovoljan' što će US Open biti održan, što je u suprotnosti s nekim njegovim ranijim izjavama u kojima je bio kritičan prema najavljenim rigoroznim epidemiološkim mjerama, iz čega se moglo zaključiti da je spreman propustiti nastup u New Yorku

'Iznimno sam sretan i uzbuđen što vidim da se svi turniri, a posebno Grand Slamovi, vraćaju. Jako sam zadovoljan da se to događa, jer je važno da stvaramo prilike, da omogućujemo ljudima da rade i igračima da se natječu. To je ono što mi radimo. Nedostaje nam natjecanje, putovanja, nedostaje nam boravak na Touru', izjavio je Đoković gostujući u Eurosportovu podcastu 'Tennis Legends' (Teniske legende) kojeg vode proslavljeni tenisači Šveđanin Mats Wilander i Španjolac Alex Corretja, a bit će emitiran 25. lipnja.

'Mnogi su bili skeptični, pogotovo kad su u pitanju američki turniri, s obzirom na to što su Sjedinjene Države prošle u ovoj pandemiji. Mnogo ljudi, uključujući i mene, nije bilo uvjereno da će se turniri moći održati', priznao je Đoković i još jednom istaknuo svoje sumnje po pitanju najavljenih epidemioloških mjera.

'Moram reći da su današnji propisi i mjere prilično strogi. Imate izolaciju i neke igrače, posebno one iz Južne Amerike, koji ne mogu otići iz svojih država kako bi došli u SAD. Nadam se da će se to promijeniti: ATP i USTA, svi rade na tome. Najgore što se može dogoditi je da sve ostane ovako kako je, ali još ima dosta vremena', izjavio je prvi tenisač svijeta te dodao:

'Nadam se da će svi igrači koji će sudjelovati na US Openu imati jednake uvjete za putovanje i natjecanje. To je jako, jako važno, jer je to temelj ATP-ja i međunarodnog tenisa. Nadajmo se da će u sljedeća dva mjeseca neke od mjera biti ublažene i da ćemo imati odličan turnir.'