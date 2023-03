Novak Đoković doznao je dobre vijesti, ali njegov nastup na US Openu sad ovisi o dobroj volji američkog predsjednika

Američki Senat izglasao je ukidanje nacionalne deklaracije o izvanrednom stanju izazvanom pandemijom COVID-a prema kojoj strani državljani koji nisu cijepljeni protiv koronavirusa ne mogu ući u državu. Baš zbog toga Novak Đoković nije mogao nastupati na turnirima u SAD-u

drama na old traffordu

Konkretno, stvoreni su svi preduvjeti da se ukine odluka prema kojoj strani državljani, a koji nisu cijepljeni protiv koronavirusa, ne mogu ući u državu. Zbog toga Novak Đoković, koji je jedan od najglasnijih antivaksera, nije mogao dobiti dozvolu ulaska u SAD pa tamo posljednjih godina niti nije igrao turnire.

Ove je godine Đoković propustio Masters 1000 turnire u Indian Welsu i Miamiju, ali postoje velike šanse da će igrati na ljetnoj američkoj turneji i posljednjem Grand Slam turniru US Openu, koji je na rasporedu od 28. kolovoza do 10. rujna.

Problem? To što odluku Senata i Zastupničkog doma prvo mora odobriti i službeno potpisati američki predsjednik Joe Biden. Za sada takvih najava još nema, pa ni Đoković nema previše razloga za slavlje. Za sada.

Naime, plan je da se 'izvanredno stanje' u SAD-u zbog pandemije koronavirusa ukida u etapama. A ukidanje odluke nacionalne deklaracije o izvanrednom stanju izazvanom pandemijom COVID-a o zabrani ulaska necijepljenim strancima u SAD trebao bi biti posljednji korak.

Najava je da bi s ukidanjem mjera SAD započeo u svibnju, pa bi Novak Đoković teoretski mogao zaigrati na US Openu. No, njegov nastup na Grand Slamu u New Yorku i dalje ovisi o dobroj volji američkog predsjednika.

'Žao mi je što nisam mogao igrati u Indian Wellsu i Miamiju, volim te turnire i imao sam dosta uspjeha na njima. Ali donio sam takvu odluku zbog koje sam znao da postoji mogućnost da neću moći igrati. Nadam se da će se trenutačna situacija promijeniti i da ću moći igrati na US Openu. To je za mene najvažniji turnir na američkom tlu', izjavio je prije nekoliko dana Novak Đoković.