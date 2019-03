Norvežanin Hans Christer Holund svjetski prvak na 50 kilometara slobodno

Skijaškim trkačkim maratonom na 50 km slobodnim načinom završilo je Svjetsko prvensto u nordijskim disciplinama, a naslovom svjetskog prvaka okitio se 30-godišnji Norvežanin Hans Christer Holund, kojemu je to prvo pojedinačno zlato na velikim natjecanjima, srebro je osvojio Rus Aleksander Bolšunov, broncu Norvežanin Sjur Roethe

Norvežanin se držao u velikoj vodećoj skupini do 21. kilometra, a onda se odlučio na bijeg i u sljedećih deset kilometara stvorio više od minute prednosti. Deset kilometara prije cilja u potjeru za Holundom dao se Aleksander Bolšunov, spustio zaostatak do 23 sekunde na tri kilometra do cilja, ali Norvežanin je ostao neuhvatljiv te se Rus morao zadovoljiti svojim trećim srebrom u Seefeldu.

Borba za broncu pretvorena je u sprintersku završnicu, a odluka je pala u foto-finišu. Između dvojice Norvažana za jednu desetinku sekunde Sjur Roethe nadmašio je Martina Johnsruda Sundbyja koji je završio bez odličja.

Na ljestvici odličja i na ovom Svjetskom prvenstvu najbolja je bila norveška reprezentacija s ukupno 25 medalja od čega je 13 bilo zlatnih, pet srebrnih i sedam brončanih. Druga je Njemačka sa devet odličja od kojih je šest bilo zlatnih. Još su samo dvije države dale svjetske prvake, Švedska u dvije discipline i Poljska u jednoj.