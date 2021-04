Njemački reprezentativac bez imalo srama priznao kako ga je Cristiano Ronaldo ponizio: To je onaj trenutak kada gledate je li netko primijetio

Njemački nogometni reprezentativac, 26-godišnji Robin Gosens, trenutno igrač Atalante iz Bergama, uskoro će izdati svoju autobiografiju, a talijanski su mediji već pronašli nekoliko detalja kojima žele 'podići prašinu' prije njene promocije

Tada je Robin Gonsens , nakon što je ušao u sudačkoj nadoknadi, uspio stići do Cristiana Ronalda, te ga zamolio da razmijene dresove.

'Nakon utakmice protiv Juventusa, želio sam ispuniti svoj san o dresu Cristiana Ronalda. Nakon posljednjeg zvižduka otišao sam do njega, dok su moji suigrači slavili pobjedu. Pitao sam ga: 'Cristiano, možemo li zamijeniti dresove?', nije me ni pogledao i samo je rekao 'ne'. Bio sam totalno crven i posramljen. Znate onaj trenutak kada vam se dogodi nešto neugodno i pogledate da li je netko primijetio? Upravo sam to osjećao, bio sam ponižen i pokušao se sakriti', naveo je Gosens u dijelu autobiografije koja će uskoro ugledati svjetlo dana.

Je li Gosens dobio Ronaldov dres u kasnijim utakmicama, nije detaljno objasnio, ali još ove sezone imat će dvije prilike.

U nedjelju, 18. travnja, u ligaškom duelu Atalanta će dočekati Juventus, a 19. svibnja iste će momčadi igrati finale talijanskog kupa.