Njemačka se u 88. minuti spasila protiv hrvatskog protivnika na SP-u: Izbornik Elfa ljutit nakon drame

Njemačka je slavila 2:1, ali izbornik Julian Nagelsmann nije bio potpuno zadovoljan.

Pogodak Deniza Undava u završnici susreta donio je Nijemcima pobjedu protiv Gane u prijateljskoj utakmici u Stuttgartu, čime su upisali drugu pobjedu u ožujskom ciklusu nakon spektakularnih 4:3 protiv Švicarske.

Ipak, unatoč pobjedi, Nagelsmann je priznao da njegova momčad ima ozbiljne probleme.

Previše nervoze i otvoren prostor za kontre

Njemački izbornik istaknuo je da je njegova momčad izgubila strpljenje i zbog toga postala ranjiva.

'Utakmica je počela odlično za nas. Kad smo disciplinirani, stvari funkcioniraju jako dobro. No postali smo nestrpljivi jer smo pod svaku cijenu htjeli zabiti', rekao je Nagelsmann.

Dodao je kako je upravo ta želja dovela do kaosa u igri.

'To je dovelo do previše improvizacije i tada smo postali previše ranjivi na kontranapade', naglasio je.

Promašaji i upozorenje

Njemačka je imala kontrolu u prvom dijelu, ali nije uspjela iskoristiti prilike. Florian Wirtz zabio je pogodak, no on je poništen zbog zaleđa nakon VAR provjere.

'Morali smo zabiti dva ili tri gola u prvom poluvremenu. Po mom mišljenju, igrali smo bolje nego protiv Švicarske', rekao je Nagelsmann.

Unatoč tome, priznaje da njegova momčad sama sebi stvara probleme.

'Momčad si ponekad sama otežava stvari. Dobro je što uvijek želimo zabiti, ali nije nužno po svaku cijenu. Jednako je važno da ne primimo dva ili tri gola iz kontri. Izjednačenje je bilo prelagano, to si ne smijemo dopustiti', zaključio je.

Signal za Hrvatsku

Ova utakmica još je jedan pokazatelj kakva Gana čeka Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu – opasna, brza i posebno prijeteća iz tranzicije.

Njemačka je to osjetila na vlastitoj koži, a Vatreni će iz ove utakmice sigurno izvući važne pouke.