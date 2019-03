Nino Bule priznao nam je kako je i jedan pogled prema treneru Bjelici bio dovoljan

Dinamo je u četvrtak pred gotovo 30.000 svojih navijača svladao veliku Benficu 1:0 i osigurao si rezultatsku prednost uoči uzvrata u Lisabonu, a koji je na rasporedu u četvrtak 14. ožujka (21 sat, Arenasport 1, MAXtv)

'Je, dogodilo se to. Imali smo neku vizualnu komunikaciju, ali bez ikakvih ekstra-naputaka jer ima Nenad (op.a. trener Bjelica), puno povjerenje u Renea (op.a. Pomsa) i sve nas, tako da uopće nije bilo nikakvih problema. Od toga se stvorila, ajmo reći, nepotrebna priča a to nema, kako kod mene kažu 'niđe veze'. Sasvim normalno smo funkcionirali, to se na kraju i pokazalo dobrim', rekao je Nino Bule u razgovoru za tportal.