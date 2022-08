Nikola Vlašić shvatio da stagnira, te prihvatio poziv hrvatskog trenera i napustio London

Veznjak hrvatske nogometne reprezentacije Nikola Vlašić (24) ovu će sezonu provesti na posudbi u Torinu iz engleskog West Ham Uniteda, objavio je talijanski prvoligaš kojega s klupe vodi Ivan Jurić.

Vlašiću će Torino biti četvrti inozemni klub u karijeri, nakon Evertona, moskovskog CSKA i West Hama.

Zahvaljući odličnim nastupima u svom matičnom Hajduku Vlašić je u ljeto 2017. godine prešao u Everton, no nakon samo jedne sezone na Goodison Parku tijekom koje je sakupio 12 nastupa uslijedila je posudba, a zatim i trajni prelazak u CSKA za koji je igrao tri pune godine prije no što je dobio novi poziv s Otoka, ovoga puta iz West Hama. No, niti u londonskom sastavu Vlašić se nije uspio nametnuti pa je ovoga ljeta ponovno odlučio doći na kontinent.