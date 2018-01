Nije se mogao suzdržati; ovaj čovjek želi Hrvatskoj sve najgore na Euru

Domagoj Duvnjak se ozlijedio na utakmici prvog kola Eura protiv Srbije, a bilo je samo pitanje trenutka kada će se oglasiti njegov trener u Kielu Alfred Gislason

'Moram spomenuti da netko nije razumio da on još nije bio potpuno spreman. Ne mogu shvatiti da je igrao u završnici utakmice, kad je bilo jasno da će Hrvatska pobijediti', rekao je Islanđanin te tako indirektno prozvao izbornika Červara.

Duvnjak bi ozljedu mogao zaliječiti do odlučujućih utakmica druge faze po skupinama ili do okršaja za medalje, ako ih Hrvatska izbori. Taj scenarij se nikako ne sviđa Gislasonu.

Inače, o Duvnjakovoj ozljedi govorio je i njemački vratar Andreas Wolff koji igra s našim reprezentativcem u Kielu. Njegovo mišljenje se razlikuje od trenera Gislasona.

'Domagoj ima pravo igrati na Euru u svojoj domovini jer on to želi, kao kapetan i simbol hrvatskog rukometa. No nevjerojatna je nesreća što se opet ozlijedio.'