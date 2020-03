Nije idealno, ali... Situacija je takva da su igrači spremni igrati i pred praznim tribinama

Sezona u Major League Baseball (MLB) trebala je početi 26. ožujka, ali zbog pandemije bolesti COVID-19, početak natjecanja je odgođen i liga bi mogla startati najranije u svibnju, najvjerojatnije u skraćenom obliku i uz mogućnost igranja pred praznim tribinama, na što su igrači spremni, poručio je predsjednik igračkog sindikata Tony Clark

'Igrači su svjesni težine koju nosi pandemija', rekao je u telefonskoj konferenciji za medije sindikalni vođa igrača Tony Clark te naglasio kako su igrači spremni ponijeti svoj teret u rješavanju krizne situacije:

'Igrači žele igrati, To je ono što oni rade..',

Clark tvrdi da će to biti njihov stav, čak i ako to podrazumijeva igranje na neutralnom terenu i pred praznim tribinama.

'Igrači su voljni to učiniti. Dečki smatraju da igranje na praznim stadionima nije idealno, ali ako je to jedini način da ih njihovi navijači gledaju kako igraju i natječu se, onda je to nešto što su voljni raditi.'

Clark tvrdi i da je vodstvo lige spremno na takav korak.

'Spremni su to činiti, no drugo je pitanje koliko dugo', kaže Clark koji je svjestan kako je u ovom trenutku aktualno nekoliko različitih scenarija o kojima vodstvo MLB-a razmišlja i prema kojima se rade planovi:

'Igrači su spremni razgovarati o svim mogućim scenarijima. Kalendar će diktirati mnogo onoga što je izvedivo, a što nije. U ovom trenutku nijedna vrata nisu zatvorena', istaknuo je Clark.

No, i kad jednom liga počne, nitko ne može znati što će se dogoditi ako se pojave oboljeli u momčadima.

'Za to postoje lokalni i federalni propisi. To će u većini slučajeva propisivati Centar za kontrolu i prevenciju bolesti. Naravno, protokol i procesi u takvim slučajevima mogli bi biti drugačiji za mjesec dana ili za dva do tri mjeseca. Sada je propisana karantena od 14 dana, ne samo za pojedince, već za cijele momčadi. To, naravno, ima dramatičan utjecaj može li vaš klub igrati. U budućnosti bi to moglo biti drugačije. Nadam se da ćemo imati više testova na raspolaganju i da ćemo više znati o virusu', zaključio je Clark.