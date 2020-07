Nick Kyrgios se jednostavno ne može suzdržati; i drugi puta je na ružan način napao Bornu Ćorića, a to znači da ga je Hrvat piknuo u živac

Nije dugo trebalo čekati da Nick Kyrgios opet odgovori Borni Ćoriću pa je jajno kako na ATP Touru imamo novi verbani rat. Za Australca je takva situacija normalna, jer on često upada u sukobe

Prvo se ukratko moramo prisjetiti kako je sve uopće krenulo. Australac je žestoko kritizirao Novaka Đokovića i ostale tenisače koji su sudjelovali na Adria Touru, a na zadarskom turniru pojavio se koronavirus. Kyrgios je slao otrovne strelice, a ovih dana Ćorić je u jednom intervjuu za Jutarnji list iskreno rekao:

'Ma to je jednostavno on. Nemam drugo objašnjenje. Pročitao sam što je pisao, ali me totalno boli briga jer i on voli biti general poslije bitke. Da netko drugi daje lekcije i prodike, možda bih i razumio, ali baš Kyrgios... Nije to realno, ali ok, to je njegov đir. On tako funkcionira i nemam s tim problema, niti me smeta na osobnoj razini.'