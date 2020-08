Nick Kyrgios još jednom se okomio na Novaka Đokovića, a razlog je naravno - turnir u Zadru

Australski tenisač Nick Kyrgios odustao je od nastupa na ovogodišnjem US Openu, koji bi 31. kolovoza trebao započeti na terenima USTA Nacionalnog teniskog centra Billie Jean King u New Yorku, ali nije odustao od ruganja Novaku Đokoviću, prvom tenisaču svijeta, koji će se pojaviti na najavljenom Grand Slamu

Svoju je odluku obznanio u video poruci na Twitteru, rekavši kako to čini 'za stotine tisuća Amerikanac koji su izgubili živote'.

'Neću igrati na ovogodišnjem US Openu. Srce me boli što neću biti tamo, natjecati se u jednoj od najvećih teniskih arena, na stadionu Arthura Ashea, ali to činim za moje ljude, za moje Australce, za stotine tisuće Amerikanaca koji su izgubili živote, za sve vas', izjavio je 40. tenisač svijeta.

A upravo ta tema, oko koronavirusa, potaknula ga je na još jedan napad na Novaka Đokovića, svjetskog broja 1, koji je tijekom korona-pauze organizirao Adria Tour, ali koji je završio neslavno, s nekolicinom zaraženih igrača i novinara tijekom turnira u Zadru.

'Mislim da nisam učinio ništa pogrešno, iako mi je žao svih koji su se zarazili Covid-19. I da budem iskren, ne osjećam se krivim zbog toga što su ljudi dobili koronavirus tijekom Adria Toura. Sve što je poslije napisano, činilo mi se poput lova na vještice. Kako se za sve probleme može kriviti samo jedna osoba?', izjavio je Đoković.

Kyrgios je odmah reagirao i napisao sljedeće.

'Zastrašujuće je koliko ljudi nisu u stanju prihvatiti svoju odgovornost. Kao grupa albatrosa ...' , napisao je Kyrgios u odgovoru srpskom tenisaču.