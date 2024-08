Nezaustavljiva Sandra nakon nove medalje: Otpisuju oni mene od 2016. godine!

'Osjećaj je predivan, dva zlata i bronca, opet me stavlja da sam najbolja diskašica "in the field" iako je Valarie Allman danas postala olimpijska pobjednica i to dvostruka, ja sam dvostruka i brončana medalja. Nakon Tokija sam bila užasno tužna, mnogi bi odustali, bio je težak povratak. No ja sam vjerovala, istaknula je Sandra u razgovoru za HRT.

'Ovo je treća medalja za Hrvatsku na Dan pobjede. Znajte Hrvati da sam dala sve od sebe, volim vas i borit ću se. I rekla sam curama, pošto me nisu pustile da pobijedim ovaj put, moram dalje. Los Angeles 2028.', vidimo se, istaknula je.

'Prvi hitac je bio dovoljno dobar da uđem u Top 8, drugi sam baš previše željela. Treći sam išla strpljivo do kraja, mislim da sam mogla baciti 68.50, da sam mogla osvojiti srebro,' dodaje.