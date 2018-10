Neymarovom golčinom PSG krenuo u razbijanje Zvezde

Nakon remija 0:0 protiv Napolija u 1. kolu, Crvena zvezda je u 2. kolu osjetila što znači natjecanje u najelitnijem klupksom natjecanju. PSG je razbio goste iz Beograda 6:1 i nanio im najteži poraz u europskim natjecanjima

Srpski prvak je u prvom kolu iznenadio favorizirani Napoli odigravši 0:0, no u drugom kolu doživio je pravi debakl. Crvena zvezda se dobro držala u prvih 20 minuta, no onda je procurilo. PSG je do kraja poluvremena zabio četiri gola, a u nastavku još dva. Pobjeda PSG-a je mogla biti i uvjerljivija, no Milan Borjan se istaknuo s nekoliko odličnih obrana.

Parižani su poveli u 20. minuti golom Neymara iz slobodnog udarca, a brazilski majstor je 158 sekundi kasnije zabio i za 2:0 nakon duplog pasa sa Kylianom Mbappeom. Neymar je time oborio rekord Lige prvaka u postizanju dva gola u nizu, a dosadašnji je rekord također bio u njegovom vlasništvu. U dresu Barcelone zabio je 'double' u razmaku od 166 sekundi.

Do kraja prvog dijela među strijelce su se upisali i Edison Cavani (37), te Angel di Maria (41). U nastavku susreta PSG je zabio još dva gola, a strijelci su bili Mbappe u 70. minuti, te Neymar u 82. minuti ponovo iz slobodnog udarca. Marko Marin je u 75. minuti postigao utješni gol za goste.

Do sada je najveći europski poraz Zvezda upisala 2004. kada je izgubila od PSV Eindgovena sa 0-5. U