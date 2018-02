Neymarova djevojka oskudno odjevena luduje na karnevalu u Riju

Velika nogometna zvijezda i vlasnik najskupljeg transfera u povijesti nogometa, Brazilac Neymar, ovih je dan okupiran obvezama u PSG-u, a kojeg u srijedu čeka prvi ogled osmine finala Lige prvaka protiv Reala

Iako njihova veza ima uspona i padova, Brazilac Neymar, koji je za 222 milijuna eura prošlog ljeta preselio iz Barcelone u PSG, opet je sretno zaljubljen.

Njegova stara-nova djevojka Bruna Marquezine, koja se bavi glumom, prošlog je tjedna boravila u Parizu gdje je dečku uljepašala rođendan, ali i nogometaš PSG-a zna često boraviti u Brazilu kako bi bio što više sa svojom dragom.

No, trenutno su razdvojeni jer on je fokusiran na utakmicu protiv Reala, dok se lijepa Bruna zabavlja u Brazilu gdje je vrijeme karnevala. A znamo svi da je to za Brazilce praznik.

Ona svoju zabavu ne skriva, a na radost brojnih pratitelja po društvenim mrežama fotke i objavljuje. Neki misle da je s ovom ipak malo pretjerala odnosno pokazala previše.