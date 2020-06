Nevjerojatan podatak o broju suigrača kojih su se na putu do vrha riješili Michael Jordan i LeBron James; na popisu su i dva Hrvata

Dok ljubitelji košarke čekaju nastavak NBA sezone, koja je sredinom ožujka prekinuta zbog širenja koronavirusa u nekoliko momčadi, svako malo u javnost izađe neki zanimljiv statistički podatak

Tako je objavljeno kako je Michael Jordan tijekom svojih 12 sezona, koliko je igrao u za Chicago Bullse, svjedočio ukupno 18 zamjena igrača (trade). Neke od zamjena odobrio je i sam Jordan kako bi se izgradila šampionska momčad, a u svim tim poslovima svlačionicu Bullsa napustilo je 15 košarkaša. Rezultat je poznat svima – šest NBA finala i šest titula prvaka.

U ESPN-ovom dokumentarcu 'The Last Dance' dobro se moglo vidjeti kako je došlo do toga da Charles Oakley iz Bullsa bude zamijenjen u New York ili kako su uspjeli dovesti Dennisa Rodmana iz San Antonio Spursa u zamjenu za centra Willa Perduea…

Usporedbe radi, LeBron James, kojeg već sada mnogi smatraju jednim od najvećih košarkaša svih vremena, ostao je bez čak 43 suigrača dok je odrađivao svoj drugi mandat u Clevelandu (od 2014 do 2018.). Dakle u svega četiri sezone ostao je bez tri puta više suigrača nego Jordan u 12 sezona dok je bio član Chicago Bullsa.

Zaista nevjerojatan podatak. Očito je napravio sve što se može kako bi osvojili naslov NBA prvaka što im je uspjelo 2016. godine kada su nadigrali Golden State Warriorse. Ako se tome pribroje suigrači koji su u raznim zamjenama napustili momčadi u kojima je još igrao (Cleveland na početku karijere, Miami od 2010. do 2014. te od 2018. LA Lakersi) dolazi se do broja od čak 66 suigrača koje su poslali u druge klubove. Na listi igrača koji su 'morali' napustiti momčad u kojoj je igrao LeBron James našli su se i Hrvati Bojan Bogdanović, kojeg je Miami izabrao na draftu pa poslao u Brooklyn te mladi centar Ivica Zubac koji je iz Lakersa preselio u Clipperse. Rezultat? Osvojio je dva naslova prvaka s Miamijem (2012. i 2013), a ukupan učinak u finalnim serijama iznosi mu 3-9.