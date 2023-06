Nervozni Novak Đoković ratovao s navijačima koji su mu zviždali, pa onda ipak pobijedio

No, ni ovaj meč nije prošao bez problema za Đokovića koji je ponovno bio vidno nervozan, a sve je kulminiralo kad je zatražio intervenciju liječnika zbog problema s mišićem lijeve noge. Dio navijača je u tom trenutku počeo negodovati i glasno zviždati, a Đoković je na to reagirao pljeskom i podizanjem palca. No, zvižduci nisu prestali pa je Srbin gestikulacijom 'pozvao' navijače da budu još glasniji.

Za plasman u svoje 14. uzatopno četvrtfinale u Roland Garrosu, a ukupno 17., Đoković čeka pobjednika dvoboja između Poljaka Huberta Hurkacza (ATP - 14.) i Peruanca Juana Pabla Varillasa (ATP - 94.).

Iako se nakon dva seta činilo da će svoje mjesto u osmini finala zauzeti i 7. tenisač svijeta Rus Andrej Rubljov, s tim se nije složio i Talijan Lorenzo Sonego (ATP - 48.). Nakon što je Rubljov poveo 7-5, 6-0, Sonego je napravio potpuni preokret i osvojio sljedeća tri seta 6-3, 7-6 (5), 6-3. Rubljov do meč-lopte nije došao. Sonego se tako drugi put u karijeri probio do osmine finala na pariškoj zemlji, a za plasman u četvrtfinale će morati pobijediti još jednog ruskog predstavnika, Karena Hačanova, koji je 6-4, 6-1, 3-6, 7-6 (5) svladao Australca Thanasija Kokkinakisa.

Kod tenisačica je bez plasmana u osminu finala ostala 3. s pojedinačne WTA ljestvice, Amerikanka Jessica Pegula koja je u 3. kolu naišla na raspoloženu Belgijku Elise Mertens. Belgijska tenisačicca je slavila s uvjerljivih 6-1, 6-3 i drugu godinu zaredom došla do osmine finala u Parizu, što joj je i najbolji rezultat u Roland Garrosu.

Nema sumnje da će ovogodišnji pariški nastup pamtiti i 20-godišnja Ruskinja Elina Avanesjan (WTA - 134.) koja je izgubila u zadnjem kolu kvalifikacija, ali je kao 'sretna gubitnica' dobila priliku debitirati u glavnom ždrijebu Roland Garrosa. Tjedan dana poslije poraza od Amerikanke Kayle Day, Avanesjan je u osmini finala, jer je nakon Švicarke Belinde Benčič i Francuskinje Leolije Jeanjean svladala i Dankinju Claru Tauson 3-6, 6-1, 7-5.

Roland Garros, tenisači - 3. kolo

Sebastian Ofner (Aut) - Fabio Fognini (Ita) 5-7, 6-3, 7-5, 1-6, 6-4

Novak Đoković (Srb/3) - Alejandro Davidovich Fokina (Špa/29) 7-6 (4), 7-6 (5), 6-2

Karen Hačanov (11) - Thanasi Kokkinakis (Aus) 6-4, 6-1, 3-6, 7-6 (5)

Lorenzo Sonego (Ita) - Andrej Rubljov (7) 5-7, 0-6, 6-3, 7-6 (5), 6-3

Roland Garros, tenisačice - 3. kolo