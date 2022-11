Nenad Bjelica zna zašto su Argentinci izgubili: Previše se pričalo koliko su mesa ponijeli; Tomislav Stipić 'slavi' Saudijce

U HTV-ovoj emisiji Qatara u utorak navečer gostovali su komentatori Tomislav Stipić i Nenad Bjelica. Osvrnuli su se na senzacionalnu pobjedu Saudijske Arabije nad jednim od favorita Svjetskog prvenstva, Argentinom. Najavili su i prvu utakmicu Hrvatske protiv Maroka, u srijedu od 11 sati.

'Saudijska Arabija danas je spasila Svjetsko prvenstvo. Nahranila me nogometom, kada se sjetim otvaranja SP-a, puno umjetnosti, na nekoj količini laži sve je to izgrađeno... Nogomet je sloboda, tolerancija, kreacija. Vidio se iskreni rad na terenu gdje jedan David pobijedio Golijata. To me ispunilo', iznio je svoje dojmove Tomislav Stipić u analizi za HRT, dodajući da je nogomet na terenu uvijek iskren.

Nenad Bjelica također je iznenađen onime što se dogodilo. Za njega je Argentina bila najveći kandidat za osvajanje SP-a.

'Naravno, imaju šanse i dalje. Vidjeli smo u ovoj utakmici nepredvidljivost nogometa. Da tako jedna mala reprezentacija može iznenaditi kandidata za titulu. Treba im čestitati i treba vidjeti hoće li se Argentinci oporaviti. Možda je kod njih malo prisutan onaj balkanski sindrom 'lako ćemo'. Puno se više zadnjih dana pisalo o tome koliko su kila mesa donijeli u Katar nego li o samom protivniku'.