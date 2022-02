Nenad Bjelica nakon veličanstvene pobjede otkrio kako je 'slomio' Dinamo i s Osijekom preuzeo vrh ljestvice

Osijek je u derbiju 25. kola Hrvatski Telekom Prve lige u Gradskom vrtu pobijedio Dinamo 1:0 i zasjeo na prvo mjesto prvenstvene ljestvice. Bio je to najbolji dar navijačima za 75. rođendan kluba

'Igrali smo u 5-4-1, Dinamo u 3-5-2, htjeli smo se zgusnuti, znali smo da Dinamo ima sjajne igrače, da ima Oršića i Petkovića i tu biti gusti. Pokazujemo da možemo u derbijima. Važno je osvajati bodove, mi smo tu dosta dobri. Ali treba nastaviti, ovo je tek početak. Ima još 11 kola do kraja sezone, bit će jednako teško kao i u ovih 25 kola do sada.'

'Valjda smo samo on i ja vjerovali da on može biti bitan za nas. Imao je peh, odlučili smo se na posudbu, bilo je tada puno interesa za njega. Ali, kad se pojavila mogućnost da ga se vrati, nazvao sam ga video-pozivom da vidim ima li taj žar u očima, vidio sam da on to ima i odmah ga vratio natrag', otkrio je Bjelica.