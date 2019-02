Nedodirljiva Shiffrin novim trijumfom osvojila slalomski Kristalni globus

Na paralelnom slalomu Svjetskog kupa, održanom u utorak u Stockholmu, pobijedili su Amerikanka Mikaela Shiffrin u ženskoj, te Švicarac Ramon Zenhäusern u muškoj konkurenciji.

Za vodeću skijašicu Svjetskog kupa Mikaelu Shiffrin to je bila 14. ovosezonska pobjeda, te 56. u karijeri. Ujedno, američka skijašica je osigurala mali kristalni globus u slalomu iako su ostale još dvije slalomske utrke do kraja sezone.

U muškoj konkurenciji u finalu je Švicarac Ramon Zenhäusern bio brži od Šveđanina Andrea Myhrera, dok je u borbi za treće mjesto Austrijanac Marco Schwarz bio bolji od Švicarca Daniela Yula.

Najbolji skijaš današnjice Austrijanac Marcel Hirscher, koji je na putu da osvoji osmi uzastopni naslov ukupnog pobjednika Svjetskog kupa, u Stockholmu se nije iskazao, ispao je u četvrtfinalu te je završio na osmom mjestu. No, i to mu je bilo dovoljno da osigura mali kristalni globus u slalomu dvije utrke prije kraja sezone. To mu je ukupno šesti naslov najboljeg slalomaša u Svjetskom kupu, a isto toliko ima i Mikaela Shiffrin.