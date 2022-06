Ne može bez drame; Čilić spašavao nemoguće, propuštao velike prilike i na kraju deveti puta u karijeri prošao u četvrtfinale Queen's Cluba

Bivši dvostruki pobjednik londonskog ATP turnira, najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić (ATP - 17.), po deveti put u karijeri probio se u četvrtfinale na travi Queen's Cluba svladavši u meču 2. kola Kazahstanca Aleksandera Bublika (ATP - 37.) sa 7-6 (6), 7-5 za 94 minute

Bio je to njihov treći međusobni dvoboj i treća Čilićeva pobjeda, nakon što je prethodne dvije ostvario na zemljanoj podlozi na rimskom Mastersu.

Oba tenisača su u prvom setu bili vrlo sigurni na početnom udarcu tako da nijedan gem nije otišao ni do izjednačenja pa je odluka pala u 'tie-breaku'. Bublik ga je sjajno otvorio i poveo sa 5-0, da bi kod 6-3 došao do tri set-lopte. No, uslijedio je veliki preokret. Čilić je prve dvije set-lopte anulirao na servisu, a treću je spasio kad je Bublik bio na početnom udarcu. Nakon promjene strana Marin je nanizao još dva poena i tako došao do prvog seta.