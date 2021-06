Napokon se oglasio Christian Eriksen! Preživio je srčani udar, a evo što je zabrinutim suigračima poručio iz bolničkog kreveta

Danski reprezentativac Christian Eriksen (29) uspješno se oporavlja nakon što je u subotu na utakmici 1. kola Eura protiv Finske doživio srčani udar. Eriksen se krajem prvog poluvremena samo srušio na terenu, a liječnici su se dvadesetak minuta borili za njegov život...

on je već sada pobjednik

'Rekao je da se ne sjeća što se dogodilo, te da je jako bio zabrinut za svoju obitelj i sve nas. On je veliki igrač, veliki čovjek, nadamo se da će se vratiti na teren i nastaviti igrati', prepričao je Hjulmand.

Danski izbornik Kasper Hjulmand je otkrio da su on i igrači videopozivom razgovarali s Eriksenom.

Izbornik Hjulmand je nakon svega optimističan, svima je nakon tog razgovora bilo barem malo lakše.

'Christian želi da nastavimo igrati kao da se ništa nije dogodilo. Stvarno je bio užitak gledati ga kako se smije i baš zato ćemo se pokušati skupiti i odigrati za njega. Pa ipak, treba biti realan i reći da će nekim igračima to biti jako teško jer je malo vremena prošlo od tog strašnog događaja. No, nadam se da nas to može dodatno ujediniti.'

U međuvremenu se Christian Eriksen oglasio i u medijima, javio se novinarima talijanskog dnevnog lista La Gazzetta dello Sport.

'Hvala svima. Neću odustati. Osjećam se bolje sad, ali želim shvatiti što se dogodilo. Želim se zahvaliti svima za sve što se učinili za mene', kazao je Christian Eriksen, a njegov menadžer Martin Schoots je ustvrdio:

'Christian je dobro raspoložen. Liječnici obavljaju detaljne pretrage. Svi mi, pa i on sam, želimo znati što se dogodilo. S njim su supruga i roditelji, danas će imati nove preglede, vjerojatno i u utorak, ali svakako želi pružiti potporu suigračima protiv Belgije.'