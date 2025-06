Napokon je otkriveno zašto se Luka Ivanušec nije vratio u Dinamo; transfer je neslavno propao...

Ivanušecov agent Marko Naletilić gostovao je u podcastu Sportskih novosti ‘Cro semafor‘ te objasnio zbog čega nije došlo do povratka u Dinamo.

'U prošlom prijelaznom roku je Dinamo htio i to su ga jako željeli. Čekali su ga jako dugo i spletom nesretnih okolnosti on nije završio u Dinamu', rekao je Naletilić te nastavio:

'Poslije mi je bilo žao jer su mediji prozivali i Marka Marića i Zvonimira Manenicu vezano za Ivanušeca, a oni su napravili sve sa svoje strane. Ja sam dogovorio Lukine uvjete i dogovorio sve s Feyenoordom koji je Dinamu poslao i draft ugovora. On je trebao doći u Zagreb jednog ponedjeljka, iz Feyenoorda su nekoliko dana prije poslali e-mail Dinamu da će on doći tada u Zagreb da bi u utorak imao liječnički pregled. U ta tri-četiri dana su se u Feyenoordu počele događati ozljede igrača i onda su oni pauzirali taj transfer. Luka je apsolutno htio doći...'

Naletilić je jasno objasnio situaciju o možebitnom dolasku Ivanušeca ovog ljeta.

'On je veliki dinamovac i uvijek će htjeti doći u Dinamo. Zimus ga je Dinamo tražio, ja ga nemam što sada nuditi Dinamu, ako im treba javit će se', kaže Naletilić uz napomenu da Ivanušec u Feyenoordu neće ostati:

'Tražimo klub i ligu gdje bi igrao. Ili će to biti transfer ili posudba. On je došao u Feyenoord na traženje Arnea Slota koji mu je namijenio poziciju koju je igrao i u Dinamu, znači polulijevo. Čekao ga je, gradio igru oko njega i Ivanušecu može biti zadovoljstvo što ga je jedan takav trener želio i čekao. Kasnije je Feyenoord počeo igrati s klasičnim krilom, a to Ivanušec nije.'