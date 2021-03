Nakon teškog poraza napokon se oglasio Stipe Miočić; njegov emotivan post dirnut će u srce sve koji ga vole

Stipe Miočić oglasio se po prvi puta nakon borbe protiv Francisa Ngannoua. Donedavni UFC-ov prvak bez svoje je titule ostao nakon teškog nokauta u drugoj rundi, a nedugo nakon UFC-a 260 prevezen je u bolnicu na CT glave

Mojoj obitelji, prijateljima i fanovima, posebno onima iz Hrvatske i Clevelanda: Volim vas i žao mi je. Mrzim kad vas iznevjerim. Mom timu, hvala vam. Znam da svaki moj poraz osjećate jednako kao i ja. Pobjeđujemo, ali i gubimo kao obitelj. Porazi nisu zabavni, uvijek vas peckaju neko vrijeme, ali to je gruba strana ovog posla. Ne možete uvijek pobjeđivati i bitno je shvatiti da su porazi dio života i sporta, baš kao i pobjede.'

'Nažalost, odstupio sam od taktike. Osjećao sam se sjajno na ulasku u drugu rundu i vidio sam da se stvari počinju odvijati po planu. On se sve više razmahao, ali ja sam ušao s prevelikom željom i nezaštićeno. Nisam bio u dobrom držanju da primim udarac, a on je vidio rupu i napravio ono što bi u toj situaciji napravio svaki sjajan borac. To je bila moja pogreška, pogreška koju prihvaćam koja se neće ponoviti.



Na kraju, volio bih čestitati Francisu Ngannouu i njegovom timu na zasluženoj pobjedi. Bila je to tvoja noć i uživaj u pobjedi! Što se tiče mene, provest ću neko vrijeme sa svojom obitelji i dočekati našeg sina koji ovog ljeta dolazi na ovaj svijet. Ostanite u toku, Bog vas blagoslovio', napisao je Miočić uz emoji hrvatske zastave i hashtag #cletillidie.