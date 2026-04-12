Nakon šoka u Zenici i odlaska Gattusa, Conte progovorio o reprezentaciji: 'Ne izvrćite moje riječi'

U takvom okruženju u središtu pozornosti našao se Antonio Conte, koji je odlučio javno reagirati na sve glasnije priče o njegovom mogućem povratku na klupu ‘azzurra’.

Kaos nakon Gattusova odlaska

Podsjetimo, Gennaro Gattuso podnio je ostavku nakon teškog poraza u Zenici i još jednog neuspjeha Italije da izbori plasman na Svjetsko prvenstvo - trećeg zaredom, što je nezapamćen udarac za jednu od najvećih nogometnih sila.

Ubrzo su krenule špekulacije o njegovom nasljedniku, a među glavnim kandidatima spominjao se upravo Conte. Dodatno je priču podgrijala informacija koja se pojavila prije nekoliko dana, prema kojoj se sam nudio Talijanskom nogometnom savezu.

Conte: 'Ne izvrćite moje riječi'

No, Conte je sada odlučio stati na kraj takvim interpretacijama.

'Nisam rekao da sam dostupan za bilo što. Imam još godinu dana ugovora s Napolijem i na kraju sezone razgovarat ću s predsjednikom. Molim vas da ispravno interpretirate moje riječi, jer ako će se izvrćati, više neću ni govoriti', poručio je Conte za Rai Radio 1.

Otvoren, ali fokusiran na Napoli

Talijanski stručnjak tako nije u potpunosti zatvorio vrata reprezentaciji, ali je jasno dao do znanja da mu je trenutačni fokus na Napoliju.

Conte je već vodio Italiju od 2014. do 2016. godine, kada je upisao 14 pobjeda, šest remija i pet poraza, a reprezentaciju je napustio nakon ispadanja od Njemačke na Europskom prvenstvu 2016.

Nakon toga radio je u Interu i Tottenhamu, a od 2024. godine vodi Napoli.

Ipak, u trenutku kada talijanski nogomet traži izlaz iz krize, jasno je da će ime Antonija Contea još neko vrijeme ostati u središtu svih rasprava.