Nakon šest godina dominacije Cedevite dobit ćemo novog osvajača Kupa; Zadar na trofej čeka 12 godina, a na putu mu stoji Cibona...

Zadar je domaćin završnog turnira Kupa Krešimira Ćosića, a danas se u finalu (Arenasport 1, 17.30 sati) sastaju košarkaši Zadra i Cibone. Čeka nas prava poslastice jer u 'hrvatskom košarkaškom klasiku' dobit ćemo - nakon punih šest godina - novog osvajača Kupa

Zadar je do finala došao preskočivši u četvrtfinalu Sonik te u polufinalu (lakše od očekivanog) Split. Da nije bilo opuštanja i davanja šanse igračima s klupe, bilo bi to laganih 15-20 koševa razlike. Ovako se malo zakompliciralo u završnici no svejedno završilo 10 razlike.

'U završnici smo pali jer sam stavio u igru neke mlađe. Došlo je i do opuštanja, no htio sam da i oni osjete slast pobjede jer rade marljivo', ističe Jusup.

Protiv Cibone takvog opuštanja ne bi trebalo biti jer su dosad izgubili tri od četiri, dobili samo jednu domaću u hrvatskom prvenstvu košem Allena dvije sekunde prije kraja.