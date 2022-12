Nakon poraza u finalu SP-a oglasio se razočarani francuski izbornik Deschamps: Ovo nam je sad još teže probaviti

Izbornik francuske nogometne reprezentacije Didier Deschamps bio je jednako razočaran kao i njegovi igrači konačnim ishodom finala Svjetskog prvenstva, u kojem se njegova momčad dvaput varaća iz rezultatskog minusa, da bi izgubila u raspucavanju s bijele točke

Nakon što su Argentinci nakon jedanaesteraca bili bolji od Francuske, čime su po treći put u povijesti postali prvaci, oglasili su se i akteri poražene momčadi:

Didier Deschamps, izbornik francuske nogometne reprezentacije:

"Uložili smo mnogo energije i srčanosti da bismo se vratili u ovu utakmicu, a kad smo se vratili niotkuda, opet nam je pobjegla (pobjeda). Zato je to još teže probaviti, ali moram prihvatiti."

Raphael Varane, branič francuske nogometne reprezentacije:

"Naravno da smo silno razočarani, dali smo sve od sebe. Morali smo se suočiti s mnogim preprekama tijekom natjecanja, ali nikada nismo odustali. Sat vremena nismo bili u utakmici. Na kraju smo i mi mogli pobijediti. Vrlo sam ponosan na ovu skupinu i na to što sam Francuz. Naše su glave uzdignute. Vratili smo se kad se to činilo nemogućim. Vjerovali smo do kraja. Ova skupina je pokazala mentalnu snagu i veliku srčanost. Razočarani smo, ali i ponosni."