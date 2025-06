Najbolji mladi igrač SHNL-a objasnio zašto je odbio Dinamo: 'Nisam pogriješio'

Očekivano, Jagušić je nakon sebe privukao interes domaćih i inozemnih klubova. Najglasnije se spominjao interes Dinama. Zvonimir Boban vidio ga je kao jednu od zamjena za Martina Baturinu koji je za 17 milijuna eura prodan u talijanski Como.

Većina medija prenijela je vijest da je transfer riješen te se čekao samo službeni potpis. Dinamo i Slaven su se dogovorili oko detalja te je odluka pala na Jagušića. No, onda je on povukao ručno i procijenio da mu još nije vrijeme za transfer. U velikom intervjuu za Sportske novosti je objasnio odluku koju bi malo ljudi napravilo na njegovu mjestu.

'Iskreno, nisam previše unutra što se toga tiče, nije to moj posao. Dobivam informacije iz medija i od mog menadžera, on se time bavi. Ja sam igrač Slavena Belupa i na to sam maksimalno fokusiran. Imam 30-ak seniorskih utakmica, trebam mi još minimalno 20 da sve pohvatam kako treba. Iako je lijepo kad se pojavi takav interes, u ovom ću se trenutku bolje razvijati ovdje. Ponekad treba poslušati i unutarnji glas, odnosno ono što ti govori intuicija, i vjerujem da u tom pogledu nisam pogriješio, da će biti vremena za sve', rekao je Jagušić.