Trebala je ovo biti velika godina za Sandru Perković jer na rasporedu je bilo Europsko atletsko prvenstvo, a potom i Olimpijske igre. No, umjesto toga naša najbolja atletičarka sretna je jer je nakon 45 dana izašla iz izolacije i napokon započela s treninzima na otvorenom

'Jako sam sretna što sam se vratila na atletski stadion. Ipak sam ja samo sportašica, najviše što volim raditi je upravo bacati disk. Nastavit ćemo tu gdje smo stali. Opet ćemo se malo vratiti u nazad, to jest nećemo forsirati treninge daljine kako bi sljedeće godine bili odmorni i spremni da pokažemo zaista što znamo i kako umijemo i da obranimo boje Lijepe naše', kazala je sjajno raspoložena Sandra Perković.

Pa kako je provela dane u karanteni?

'Svašta se radilo. Od čišćenja kuće, vrtlarenja, od krečenja kuće do pripremanja raznih specijaliteta. Mislim da nisam ništa drugačija u odnosu na sve druge koji su bili kući. Treniralo se je, ali su se termini treninga prilagođavali, ipak nismo mogli ići na stadion. Provela sam to vrijeme doma, jako sam sretna i zbog toga što sam u ovo vrijeme većinom na natjecanjima ili na pripremama. Sad sam bila doma i uživala sam u ljepotama svoga doma', otkrila je tajnu proteklih 45 dana Sandra Perković koju potres u Zagrebu od prije nešto više od mjesec dana nije prestrašio. No, stradali su pehari...

''Kada je bio potres, oni veliki trofeji Dijamantne lige, koji svaki teži pet, šest kilograma počeli su padati pa je bilo kao da netko puca, a ne kao da je potres'', prisjetila se Sandra.

Europsko prvenstvo je otkazano, a Olimpijske igre prebačene za 2021. godinu. Kakve su Sandrini planovi s obzirom na to da se ne zna kad će i hoće li uopće biti atletskih natjecanja ove godine...

'Ja ću nastaviti trenirati dalje jer uvijek sam pozitivna. Nadam se da će sve biti u redu. Možda nas puste početkom srpnja, početkom lipnja sumnjam, ali srpnja moguće nekakvo natjecanje. Ako ništa nadam se da će se naš Hanžek održati pa će nam to ove godine biti Svjetsko prvenstvo', kaže Sandra Perković, dvostruka svjetska i peterostruka europska prvakinja.